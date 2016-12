BORSA USA aumenta perdite, dato occupati ADP alimenta timori su crecita

I nuovi occupati di aprile, secondo i dati elaborati da Adp, sono stati 156.000 contro attese che convergevano su 196.000. I dati evidenziano un discesa delle assunzioni lo scorso mese ai minini da tre anni. Il rapporto Adp anticipa i dati ufficiali sui 'payroll', in uscita venerdì. Secondo un sondaggio Reuters tra gli economisti le attese sono per una crescita di 202.000 posti di lavori ad aprile dopo +215.000 di marzo. Il tasso di disoccupazione è stimato stabile al 5%.

** Intorno alle 19,45 italiane il Dow Jones cede lo 0,58%, l'S&P 500 lo 0,64%, il Nasdaq lo 0,79%. Sette settori dell'S&P su dieci sono in calo con quello degli industriali che guida i ribassi.

** La società mercato Intercontinental Exchange Inc balza del 6,7% dopo avere dichiarato oggi che non intende presentare un'offerta concorrente per London Stock Exchange Group Plc che ha raggiunto un accordo di fusione con la tedesca Deutsche Boerse.