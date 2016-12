BORSA USA in ribasso su riemergere timori crescita globale

3 maggio (Reuters) - Indici in ribasso di almeno un punto percentuale a Wall Street a meno di un'ora dall'apertura: deboli dati macro giunti dalla Cina e un taglio dei tassi a sorpresa in Australia alimentano timori sulla salute dell'economia globale.

** "Le notizie negative giunte dalla Cina e il fatto che Australia abbia dovuto stimolare di nuovo la propria economia sta penalizzando il mercato oggi", sottolinea Peter Cardillo, chief market economist di First Standard Financial a New York. "Il mercato è nel mezzo di un ritracciamento ed è nervoso riguardo ad una crescita più bassa, che potrebbe dire utili più deboli nei prossimi trimestri".