BORSA USA in leggero rialzo dopo Pmi, male Baidu, balza Apollo Education

2 maggio (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono in cauto rialzo, zavorrati da due indicatori deludenti sul settore manifatturiero.

** Baidu lascia sul terreno il 7,5% circa dopo che le autorità cinesi hanno annunciato un'indagine sulla morte di uno studente universitario, che ha utilizzato il motore di ricerca per trovare una cura della forma di tumore che lo aveva colpito.

** Halliburton guadagna l'1% circa dopo aver annunciato il fallimento delle trattative per una fusione con Baker Hughes (poco mossa).

** Apollo Education balza del 10% circa dopo che un consorzio di investitori ha offerto 1,14 miliardi di dollari per acquisirne il controllo.

** Opower in volo (+30%) dopo che Oracle (poco mossa) ne ha annunciato l'acquisizione per 548 milioni di dollari in contanti.