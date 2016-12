BORSA USA incerta, Dow oscilla intorno a quota 18.000

26 aprile (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono contrastati negli scambi della mattinata, in un mercato che soppesa le ultime trimestrali e attende l'esito del meeting di due giorni della Federal Reserve.

I mercati non vedono alcuna probabilità di un aumento dei tassi di interesse Usa nella riunione che inizia oggi ma scontano una chance su cinque di un rialzo nell'incontro del 14-15 giugno.

Gli occhi degli investitori sono poi puntati sui risultati di importanti gruppi come Apple, AT&T, Ebay . "La gente si focalizza sugli utili per vedere se ci sarà una ripresa nei prossimi trimestri. Per ora i dati sono stati misti", commenta Scott Brown, capo economista di Raymond James a St. Petersburg, Florida.