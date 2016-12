Wall Street - Stocks to watch del 25 aprile

25 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve calo dopo il rally che ha portato l'S&P 500 di nuovo vicino ai massimi storici e mentre gli investitori si fanno più cauti in vista della riunione della Federal Reserve di questa settimana. Ci si attende che la banca centrale Usa mantenga i tassi invariati, ma sarà comunque importante vedere quale sarà la descrizione della situazione macroeconomica per cercare di capire quando potrebbe arrivare il prossimo rialzo. Sotto i riflettori anche la riunione della banca centrale giapponese, che giovedì potrebbe tagliare ulteriormente i tassi, già negativi. La lieve flessione dell'azionario Usa si accompagna al calo del greggio, che risente di prese di profitto dopo tre settimane di guadagni. C'è inoltre attesa per una serie di risultati societari. Attorno alle 13,45 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 cede lo 0,07%, il contratto di riferimento sul Nasdaq lo 0,11% e il derivato sul Dow Jones lo 0,08%. Venerdì scorso Wall Street ha chiuso poco mosso risentendo delle deludenti trimestrali di Microsoft and Alphabet Il mercato obbligazionario è in lieve rialzo: il benchmark decennale guadagna 3/32 e rende l'1,8754%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Xerox ha registrato un calo del 4,2% dei ricavi trimestrali, risentendo del dollaro forte e delle minori vendite di stampanti e fotocopiatrici. ** Valeant Pharmaceutical è in rialzo del 5% circa nel pre-market dopo che Reuters ha scritto che Perrigo dovrebbe presto nominare un nuovo Ceo, lasciando così libero Joseph Papa di unirsi a Valeant. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia