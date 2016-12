Wall Street - Stocks to watch del 22 aprile

22 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza. L'agenda macroeconomica prevede la stima flash sull'indice Pmi manifatturiero di aprile, che dovrebbe attestarsi a 52. Il calendario dei risultati aziendali contempla CATERPILLAR , HONEYWELL e MCDONALD'S. Attorno alle 12,35 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 3,75 punti (+0,18%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 1 punto (-0,02%) e il derivato sul Dow Jones sale di 13 punti (+0,07%). Il mercato obbligazionario è in lieve rialzo: il benchmark decennale guadagna 3/32 e rende l'1,86%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** GENERAL ELECTRIC ha chiuso il primo trimestre con un utile per azione da attività ordinarie di 2 cent. ** Ieri, a mercati chiusi, MICROSOFT ha pubblicato una trimestrale con ricavi e utili leggermente inferiori alle stime degli analisti. Diversi broker hanno tagliato il target price di Microsoft. Il titolo perde il 4,8% nelle contrattazioni di pre-market. ** Deludenti anche i conti di ALPHABET. Diversi broker hanno tagliato il target price. Il titolo lascia sul terreno il 4,9% nel pre-market. ** ADVANCED MICRO DEVICES balza del 20,2% nel pre-market grazie a risultati trimestrali superiori alle previsioni. ** Secondo alcune fonti vicine alla situazione, KKR ha selezionato alcune società nella short-list per la cessione del gruppo tedesco Wmf, che produce macchine per il caffè. ** Bloomberg ha scritto che la catena di abbigliamento giovanile AEROPOSTALE si avvia a chiedere entro la fine del mese la protezione dai creditori. Il titolo ieri è stato sospeso, dopo essere arrivato a perdere il 27,7%. ** SECUREWORKS, divisione di sicurezza informatica di Dell, ha raccolto 112 milioni di dollari attraverso l'Ipo. Secondo quanto riferito da alcune fonti, infatti, la società ha prezzato a 14 dollari l'azione, meno del range indicativo (15,5-17,5 dollari). SecureWorks ha tagliato l'offerta di titoli a 8 milioni rispetto ai 9 milioni previsti. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia