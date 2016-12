Wall Street - Stocks to watch del 21 aprile

21 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi dopo che ieri la borsa Usa ha archiviato la seduta non lontana dai massimi storici di chiusura, spinta dal rimbalzo del greggio e dall'ottimismo innescato da una serie di trimestrali. Oggi le quotazioni petrolifere sono sostanzialmente stabili mentre il calendario dei risultati è ancora ricco e potrebbe fornire nuovi elementi per indirizzare il mercato. Attesi tra gli altri i conti di GENERAL MOTORS e VERIZON COMMUNICATIONS prima dell'apertura della borsa e quelli di ALPHABET, MICROSOFT, STARBUCKS e VISA a mercato chiuso. Anche in Europa l'azionario si muove all'insegna della cautela in attesa dell'esito del meeting della Bce, che dovrebbe confermare la sua politica monetaria ultra accomodante. Tra i dati macro che oggi verranno monitorati dagli investitori quello sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione in cerca di segnali sulla forza del mercato del lavoro. Intorno alle 13,20 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,07%, quello sul Nasdaq sale di un frazionale 0,03% e quello sul Dow Jones è in rialzo dello 0,09%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale segna una flessione di 5/32 e rende l'1,87%, il trentennale scende di 17/32 con un rendimento del 2,686%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** AMERICAN EXPRESS balza del 3,8% nel pre borsa dopo i risultati diffusi ieri, che hanno visto un aumento dei ricavi per la prima volta in cinque trimestri. ** Il produttore di semiconduttori QUALCOMM prevede per il terzo trimestre un utile inferiore alle stime degli analisti, aspettandosi minori consegne di chip, compresi quelli per gli smartphone che costituiscono il business più importante. Il titolo del gruppo, che ieri sera ha diffuso anche i risultati, negli scambi prima dell'avvio ufficiale di borsa cede il 2,4%. ** YUM BRANDS ha visto nel primo trimestre un'accelerazione delle vendite in Cina più veloce delle attese degli analisti, dato che sembra essere di buon auspicio per un anno in cui il proprietario di KFC, Pizza Hut e Taco Bell intende procedere a uno spinoff della divisione cinese. ** MATTEL ha registrato una perdita trimestrale più consistente del previsto per la debolezza delle vendite di giocattoli come la Barbie e la perdita di una remunerativa licenza Disney. Il titolo nel pre market reagisce con un calo di oltre il 7%. ** D.R. HORTON e SOUTHWEST AIRLINES salgono di circa il 3% unendosi al gruppo di società che hanno pubblicato utili trimestrali migliori delle aspettative. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia