Wall Street - Stocks to watch del 20 aprile

20 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono piatti, facendo presagire un avvio poco mosso per i mercati americani. Sul fronte macro oggi attese le vendite case esistenti marzo alle 16,00 e l'Eia, scorte settimanali prodotti petroliferi alle 16,30. A livello di risultati, attesi quelli di Yum Brands dopo la chiusura. Intorno alle 13,20 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 è piatto, quello sul Nasdaq sale dello 0,02% e quello sul Dow Jones cede lo 0,02%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale segna un rialzo di 2/32 e rende l'1,7746%, il trentennale sale di 11/32 con un rendimento del 2,5776%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Coca Cola ha visto una flessione delle vendite trimestrali del 4% per effetto dell'apprezzamento del dollaro che ha eroso il valore del venduto nei mercati fuori dagli Stati Uniti. Il titolo cede l'1,3% a 46 dollari nel pre borsa. ** Intel ha ieri annunciato il taglio di 12.000 posti di lavoro nel mondo e ridotto le stime di crescita dei ricavi annuali. Il titolo perde il 2,6% a 30,78 dollari nel pre borsa. ** Yahoo ha reso noto i risultati del trimestre di poco sopra le attese, anche se i ricavi scendono dell'11,3% su base annua. ** Lexmark International ha accolto l'offerta di acquisto da parte di un consorzio guidato dalla cinese Apex. Il titolo balza del 10,7% a 38,38 dollari nel pre borsa. ** Chevron ha ieri reso noto la vendita al fondo One Rock capital Partners della raffineria alle Hawaii, che la major sta cercando di cedere da oltre sei anno. Il prezzo di vendita non è stato reso noto, ma secondo le stime del settore si colloca fra 75 e 300 milioni di dollari. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia