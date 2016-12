Wall Street - Stocks to watch del 19 aprile

19 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono positivi, in un panorama internazionale che vede tornare l'appetito per il rischio sulla scia della ripresa delle quotazioni petrolifere. Sul fronte macro attesi i dati su licenze edilizie e avvio di nuovi cantieri residenziali, mentre dal lato societario è ancora nel vivo la stagione delle trimestrali. Oggi sono attesi tra gli altri i risultati di GOLDMAN SACHS prima dell'apertura della borsa e quelli di INTEL e YAHOO dopo la chiusura. Intorno alle 13,05 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,47%, quello sul Nasdaq lo 0,7% e quello sul Dow Jones lo 0,32%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale segna un calo di 4/32 e rende l'1,785%, il trentennale scende di 4/32 con un rendimento del 2,592%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** IBM ha annunciato ieri sera i peggiori ricavi trimestrali degli ultimi 14 anni, con i risultati delle attività più nuove come 'cloud' e 'mobile computing' non sufficienti a bilanciare la flessione dei business tradizionali. Negli scambi prima dell'avvio ufficiale delle negoziazioni il titolo perde il 4,3%. ** NETFLIX ha previsto che gli abbonamenti Usa e internazionali cresceranno questo trimestre a un ritmo più lento di quanto ipotizzato dagli analisti, facendo crollare il titolo di oltre il 7% nel pre borsa. ** Notizie più positive invece da HARLEY-DAVIDSON che balza del 6,4% nel pre market dopo i risultati appena pubblicati. ** Sale anche JOHNSON & JOHNSON (+1,4%) sulla scia della trimestrale che ha mostrato un marginale aumento delle vendite. ** Diffusi da poco anche i conti della compagnia assicurativa del settore sanitario UNITEDHEALTH GROUP, che ha chiuso il primo trimestre con un incremento dell'utile del 14%. ** Il fondo sovrano China Investment Corp appoggia un gruppo di investitori che hanno espresso interesse all'acquisto di una quota di maggioranza della controllata cinese di YUM BRANDS, secondo quanto riferito da Bloomberg. ** EBAY perde il 2% nel pre market dopo che Morgan Stanley ne ha tagliato il rating. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia