Wall Street - Stocks to watch del 18 aprile

18 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono moderatamente negativi, con i prezzi del greggio in ribasso dopo il fallimento dell'incontro di ieri a Doha che avrebbe dovuto concordare un piano per congelare la produzione di greggio. Contribuiscono all'avvio debole della settimana anche i dati provenienti dalla Cina, la cui economia nel primo trimestre è cresciuta a un ritmo più lento del previsto. Mentre fattori macroeconomici e geopolitici continuano a pesare sui mercati, l'attenzione adesso si rivolge ai risultati delle società Usa per valutare l'impatto sui conti delle turbolenze globali delle piazze finanziarie e del crollo dei prezzi delle commodity. Intorno alle 13,45 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 cede lo 0,34%, quello sul Nasdaq lo 0,31% e quello sul Dow Jones lo 0,27%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale segna un rialzo di 2/32 e rende l'1,745%, il trentennale sale di 5/32 con un rendimento del 2,554%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** MORGAN STANLEY ha da poco diffuso i risultati del primo trimestre, chiuso con un utile netto più che dimezzato in un contesto che ha visto le attività di trading e di investment banking del gruppo penalizzate dalla volatilità che ha colpito i mercati a inizio anno. L'utile ha comunque superato le attese e negli scambi prima dell'avvio ufficiale della borsa il titolo sale dell'1,9%. ** Ha pubblicato i conti anche PEPSICO, le cui vendite sono scese del 3% segnando il sesto trimestre consecutivo in calo, colpite dal dollaro forte e dalla debolezza di alcuni mercati compresi America Latina ed Europa. Piatto l'andamento delle azioni nel pre market. ** IBM e NETFLIX pubblicheranno invece le trimestrali dopo la chiusura di borsa. ** Per rilevare YAHOO o parte delle attività del gruppo rimane in lizza una manciata di società, tra cui VERIZON COMMUNICATIONS, rispetto alla quarantina di pretendenti che avevano inizialmente espresso interesse, scrive il Wall Street Journal. Secondo Dow Jones ALPHABET, COMCAST , AT&T e IAC/INTERACTIVECORP hanno deciso di non presentare un'offerta e neanche TIME andrà avanti in quanto le difficoltà per far girare le sorti del gruppo sono troppo grandi. ** CHEVRON ha messo in vendita attività del gas in Myanmar per un valore stimato di 1,3 miliardi di dollari, hanno riferito fonti vicine alla situazione. Il titolo tuttavia risente della debolezza dei petroliferi sulla scia della flessione del greggio e nel pre borsa perde l'1,8%. EXXON arretra dell'1,6%. ** WALT DISNEY sotto i riflettori dopo che il film "Il Libro della giungla" ha dominato il box office durante il weekend, incassando 103,6 milioni di dollari. ** MCGRAW HILL FINANCIAL ha annunciato venerdì che venderà la controllata J.D. Power and Associates al gruppo di buyout XIO Group per 1,1 miliardi di dollari. ** MEDIVATION balza del 3,6% nel pre borsa dopo indiscrezioni del Sunday Times secondo cui in AstraZeneca ci sarebbero state discussioni interne per un'offerta sulla società. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia