BORSA USA piatta, investitori analizzano trimestrali, dati

NEW YORK, 15 aprile (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono piatti, mentre gli investitori analizzano i risultati societari e alcuni dati macroeconomici Usa che sottolineano una debole ripresa economica globale.

Il greggio è in calo di oltre il 3% in vista della riunione di domenica a Doha, tenuta dai principali esportatori Arabia Saudita e Russia, per discutere di un congelamento della produzione.