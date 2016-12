Wall Street - Stocks to watch del 15 aprile

15 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono cedenti, preannunciando una seduta fiacca. Ieri il mercato ha tirato il fiato dopo due sedute di forti rialzi. L'agenda macroeconomica prevede l'ndice manifatturiero della Fed di New York per aprile alle ore 14,30, la produzione industriale, la produzione manifatturiera e l'utilizzo della capacità produttiva di marzo alle 15,15 e la stima della fiducia dei consumatori ad aprile a cura dell'Università del Michigan alle 16,00. Nel calendario dei risultati aziendali spicca il nome di CITIGROUP. Attorno alle 13,20 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 e il contratto di riferimento sul Nasdaq perdono lo 0,2% e il derivato sul Dow Jones arretra dello 0,15%. Il mercato obbligazionario è impostato al rialzo: il benchmark decennale segna un rialzo di 3,5/32 e rende l'1,769%, il trentennale sale di 15/32 e offre il 2,573%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Valeant Pharmaceuticals International Inc : secondo fonti vicine alla situazione ha contattato le banche d'affari per valutare le proprie opzioni alla luce dell'interesse di fondi di buyout e di altre società per alcuni suoi business. ** BlackRock Inc ha annunciato ieri che taglierà 400 posti e contabilizzerà un onere di ristrutturazione di 76 milioni di dollari dopo che l'utile netto è sceso del 20% nel primo trimestre nel contesto di una violenta correzione dei mercati finanziari- ** BAXTER INTERNATIONAL INC : secondo tre fonti a diretta conoscenza del dossier, insieme all'operatore di private equity Advent International, è tra i pretendenti che si preparano a presentare offerte per rilevare l'indiana Gland Pharma Ltd. ** Il provider di servizi tlc Mitel Networks Corp ha annunciato che rileverà la concorrente Usa POLYCOM per circa 1,96 miliardi di dollari in contanti e azioni. Il titolo Polycom avanza dell'8% a 13,25 dollari nel preborsa. ** MICRON TECHNOLOGY INC sale del 2,1% a 10,62 dollari nel premarket: un trader cita un upgrade di Raymond James sul titolo. ** GREAT BASIN SCIENTIFIC vola del 62,6% a 4,44 dollari dopo aver annunciato i ricavi e i nuovi clienti acquisiti nel primo trimestre ieri. ** 3D SYSTEMS CORP perde il 4,8% a 17,40 dollari nel preborsa: secondo un trader Citigroup ha declassato il titolo. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia