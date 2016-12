Wall Street - Stocks to watch del 14 aprile

14 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza. L'agenda macroeconomica prevede il dato sui prezzi al consumo di marzo, che dovrebbero essere saliti dello 0,2% rispetto al mese precedente e dell'1,1% tendenziale, i guadagni reali settimanali sempre del mese scorso e le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, stimate a 270.000 unità. Il calendario dei risultati aziendali contempla BANK OF AMERICA, BLACKROCK, DELTA AIR LINES e WELLS FARGO. Attorno alle 12,20 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 2,25 punti (-0,11%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 4,25 punti (-0,09%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 17 punti (-0,1%). Il mercato obbligazionario è in moderato ribasso: il benchmark decennale cede 3/32 e rende l'1,77%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Ieri il colosso del carbone PEABODY ENERGY ha presentato domanda di protezione dai creditori, affossato da debiti per 10,1 miliardi di dollari e dal tracollo dei prezzi delle materie prime. ** Nelle contrattazioni di pre-market SUNEDISON crolla del 15,9%: Bloomberg ha scritto che la società non ha pagato le cedole di alcuni bond convertibili, avviandosi al default. ** Secondo diverse fonti a conoscenza della materia, MCDONALD'S è in contatto con alcuni operatori di private equity per la cessione di 2.800 ristoranti in Asia settentrionale. ** APPLE HOSPITALITY REIT e Apple Reit Ten hanno siglato un accordo definitivo per la fusione, che darà vita ad un gruppo con un enterprise value di 5,7 miliardi di dollari. ** Secondo quanto si legge su TheFly.com, Ubs ha alzato il rating di APPLIED MATERIALS a buy da neutral Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia