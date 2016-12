BORSA USA, banche e Cina guidano indici in rialzo

13 aprile (Reuters) - Wall Street è in rialzo grazie al sostegno dei bancari che, con Jp Morgan hanno aperto la stagione delle trimestrali con segnali incoraggianti, e ai positivi dati sul commercio estero della Cina.

Il titolo JPMorgan guadagna il 3,8% dopo i risultati sopra le attese del trimestre, i primi del settore, trascinando al rialzo Bank of America (+3,3%) e Citigroup (+4,5%).

Il sentiment sul mercato risente positivamente anche dei dati della Cina che ha battuto agevolmente le attese sulle esportazioni di marzo, in crescita per la prima volta da nove mesi.

"Credo che tutti questi fattori possano portare ad una sessione molto volatile oggi, con una tendenza al rialzo", commenta Peter Cardillo, capo economista First Standard Financial di New York.