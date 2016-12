Wall Street - Stocks to watch del 12 aprile

12 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve rialzo, facendo presagire un avvio positivo per i mercati americani. L'agenda macroeconomica prevede i prezzi import e i prezzi export marzo alle 14,30. Attorno alle 13,10 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 7,7 punti (+0,28%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 18 punti (+0,4%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 48 punti (+0,27%). Il mercato obbligazionario è in moderato ribasso: il benchmark decennale cede 11/32 e rende l'1,7621%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Alcoa ha annunciato un forte calo dell'utile trimestrale a seguito del calo dei prezzi dell'alluminio. Il titolo cede il 4,5% a 9,30 dollari nel pre borsa. ** United Technologies Corp, la divisione Pratt & Whitney ha siglato un contratto con il Pentagono di 1,04 miliardi di dollari per la fornitura di motori per gli aerei F-35. ** Alibaba ha annunciato che rileverà una quota di controllo nel distributore online Lazada per un valore della transazione di circa un miliardo di dollari. ** Marathon Oil ha raggiunto un accordo per la vendita di 950 milioni di dollari di asset non strategici, portando così a 1,3 miliardi il complessivo delle cessioni effettuate dallo scorso agosto per il gruppo petrolifero. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia