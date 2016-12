BORSA USA positiva con tech e materie prime, attesa per conti Alcoa

11 aprile (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono in rialzo, sostenuti dal settore tecnologico e dalle società legate alle materie prime.

** A mercati chiusi Alcoa (+4% circa) pubblicherà i risultati trimestrali, dando il via, come da tradizione, alla litania dei conti corporate.

** Tra gli altri titoli in evidenza, National Oilwell Varco cede il 6% circa a causa del taglio del dividendo trimestrale.

** Hatteras Financial Corp balza del 10% circa dopo che Annaly Capital (-1% circa) ne ha annunciato l'acquisizione per 1,5 miliardi di dollari in contanti e titoli.