BORSA USA in rialzo, occhi puntati su avvio stagione trimestrali

11 aprile (Reuters) - A Wall Street gli indici si muovono in territorio positivo, con gli investitori che si preparano alla stagione delle trimestrali inaugurata oggi dopo la chiusura della borsa dai risultati di Alcoa.

Le attese sulla crescita dei profitti sono tuttavia improntate alla cautela in un contesto di debolezza dell'economia globale, prezzi delle commodity in calo e dollaro forte. Gli utili delle società dell'S&P 500 dovrebbero aver registrato in media una flessione del 7,6% nel primo trimestre, secondo Thomson Reuters Ibes.