Wall Street - Stocks to watch dell'11 aprile

11 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. L'agenda macroeconomica e quella dei risultati corporate sono vuote, quindi si prefigura una giornata di transizione. Attorno alle 12,35 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 6 punti (+0,29%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 15 punti (+0,34%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 50 punti (+0,29%). Il mercato obbligazionario è in moderato ribasso: il benchmark decennale cede 2/32 e rende l'1,73%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Daily Mail & General Trust, editore del Daily Mail, si è aggiunto allo schieramento dei potenziali compratori degli asset internet di YAHOO. La società editoriale è in trattative con alcuni operatori di private equity per formare un consorzio. ** ANNALY CAPITAL MANAGEMENT ha annunciato l'acquisizione di HATTERAS FINANCIAL per 1,5 miliardi di dollari. ** Pivotal Research ha alzato il rating di ALPHABET a buy da hold, portando il target price a 970 da 800 dollari. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia