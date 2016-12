BORSA USA, indici in rialzo spinti da balzo petrolio

8 aprile (Reuters) - Il forte rimbalzo del petrolio spinge l'azionario Usa in rialzo in un mercato che trova linfa anche dai commenti positivi della presidente della Federal Reserve, Janet Yellen.

** Dal fronte dei banchieri centrali Yellen ha detto ieri che l'economia Usa è solida, evidenzia qualche spinta inflazionistica, e questo potrebbe porre la Fed sulla strada di un graduale aumento dei tassi quest'anno. In un intervento di oggi, il presidente della Fed di New York William Dudley ha sottolineato che un cauto e graduale approccio ad una politca restrittiva è appropriato, considerati i persistenti rischi esterni per l'economia Usa