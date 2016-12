Wall Street - Stocks to watch dell'8 aprile

8 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo spinti dal balzo delle quotazioni del petrolio e dai commenti positivi della presidente della Fed Yanet Yellen. Il prezzi del greggio salgono di oltre il 3% dopo beneficiando delle indicazioni macro positive di Stati Uniti e Germania che alimentano le speranze di una crescita della domanda. La numero uno della Banca centrale Usa ha detto ieri che l'economia Usa è su un solido percorso con quanche indizio di inflazione, quindi la Fed è sulla strada di ulteriori rialzi dei tassi più tardi quest'anno. L'agenda macro odierna è scarna con l'unico dato di rilievo quello sulle scorte all'ingrosso, atteso per le 16,00 italiane. Attorno alle 13,40 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,59%, il contratto di riferimento sul Nasdaq sale dello 0,63% e il derivato sul Dow Jones avanza dello 0,52%. Sull'obbligazionario il benchmark decennale cede 8/32 e render l'1,7167%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** INTERCEPT PHARMACEUTICALS sale di oltre il 5% nel preborsa dopo che una commissione consultiva della FDA si è espressa unanimamente favorevole per l'approvazione di un farmaco per la cura di una malattia rara del fegato. ** REGENERON PHARMA perde il 4% circa negli scambi premarket dopo che Morgan Stanley ha tagliato il target price sul titolo. ** YAHOO sarebbe al centro di un'offerta da parte di VERIZON, secondo quanto riportato da Bloomberg. ** GAP ha annunciato ieri sera un calo delle vendite a marzo. ** RUBY TUESDAY ha rivisto al ribasso le stime sull'utile 2016 dopo avere riportato conti trimestrali sotto le attese. ** BOEING <BA,N> ha piazzato quattro ordini per i suoi aerei Cargo 747-8, la prima vendita dell'anno di questi veivoli. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia