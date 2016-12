Wall Street - Stocks to watch del 7 aprile

7 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono negativi, facendo presagir eun avvio debole per gli indici americani. L'agenda macroeconomica prevede le richieste settimanali e sussidi di disoccupazione alle 14,30 e il credito al consumo febbraio alle 21,00. Il calendario dei risultati corporate vede, ConAgra Foods e Carmax. Attorno alle 13 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 10,75 punti (-0,51%), il contratto di riferimento sul Nasdaq arretra di 20,50 punti (-0,45%) e il derivato sul Dow Jones cede 79 punti (-0,45%). Il mercato vede il benchmark decennale salire di 7/32 e rendere l'1,7288%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Alder Biopharmaceuticals cede il 5,5% a 24,50 dollari nel pre borsa dopo annuncio offerta 100 milioni di azioni nell'ambito di un'offerta pubblica. ** Sunedison balza del 14,6% a 0,42 dollari nel pre borsa ** Sprint, l'operatore mobile ha siglato un accordo di vendita e cessione di alcuni asset che permetteranno di finanziarsi per 2,2 miliardi di dollari. Il titolo è salito del 2,5% nel post borsa ieri. ** McDonald's, la società ha reso noto che Andrew McKenna, presidente da 12 anni, ha deciso di non chiedere un nuovo mandato alla prossima assemblea generale il 26 maggio. ** Ford, il produttore di auto Usa ha annunciato vendite pari a 114.788 veicoli in Cina a marzo, in crescita del 5% dopo un calo del 9% a febbraio, per complessive 314.454 unità nel primo trimestre, in salita del 14% sull'anno. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia