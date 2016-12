BORSA USA poco mossa in attesa delle minute della Fed

6 aprile (Reuters) - Borsa Usa poco mossa in vista, questa sera, della pubblicazione delle minute della Federal Reserve sull'incontro di marzo che potrebbero dare qualche nuova indicazione sulle intenzioni della banca centrale in tema di politica monetaria.

In luce il settore energetico che beneficia del rimbalzo del greggio.

"Il mercato è tornato al dilemma originario: dov'è la crescita?", commenta said Kevin Caron, strategist presso Stifel, Nicolaus & Co a Florham Park, New Jersey.