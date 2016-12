Wall Street - Stocks to watch del 6 aprile

6 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. L'agenda macroeconomica prevede il solo dato sulle scorte settimanali di prodotti petroliferi. Il calendario dei risultati corporate vede, tra gli altri, BED BATH & BEYOND, CONSTELLATION BRANDS e MONSANTO. Attorno alle 12,20 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 5,25 punti (+0,26%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 11,75 punti (+0,26%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 35 punti (+0,2%). Il mercato obbligazionario è in moderato ribasso: il benchmark decennale cede 6/32 e rende l'1,75%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Secondo quanto riferito da una fonte vicina alla situazione, PFIZER e ALLERGAN hanno posto fine ai negoziati per una fusione, un deal da 160 miliardi di dollari. La decisione è conseguenza delle misure del Tesoro Usa per evitare alle aziende di eludere il fisco attraverso operazioni di M&A. Mizuho ha tagliato il rating di Allergan a neutral da buy, riducendo il target price a 250 da 330 dollari. ** TWITTER ha siglato un accordo con la Nfl per trasmettere in streaming le partite che verranno disputate di giovedì durante la prossima stagione di football. ** Alcune fonti vicine alla materia riferiscono che Engie e Marubeni sono tra i soggetti interessanti ad alcuni asset nella geotermia in Asia che CHEVRON ha messo in vendita, un deal che viene valutato circa 3 miliardi di dollari. ** Stifel ha ridotto la valutazione di MATTEL a hold, secondo quanto riferiscono i trader. ** Sempre i trader dicono che JP Morgan ha abbassato il giudizio su CISCO SYSTEMS a neutral. ** Guggenheim ha tagliato i rating di WELLS FARGO & CO e U.S. BANCORP a neutral da buy. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia