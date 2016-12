BORSA USA in calo, restano incertezze su prospettive tassi

5 aprile (Reuters) - Wall Street è in calo negli scambi del pomeriggio in un mercato che sconta l'incertezza sul piano di rialzo dei tassi della Fed nel corso di quest'anno.

Mentre la Fed ha previsto due aumenti nel 2016, i trader scommettono in un solo rialzo, con una buona probabilità che possa avvenire a giugno, secondo il programma FedWatch del Gruppo CME.

** Tra i singoli titoli affonda Allergan (-16,7%) per via delle norme svelate dal Tesoro Usa per limitare le operazioni cosiddette di "tax inversion" che potrebbero bloccare i piani di fusione del gruppo con Pfizer.