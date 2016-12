BORSA USA in calo appesantita da titoli finanziari, affonda Allergan

5 aprile (Reuters) - Wall Street è in lieve calo a inizio seduta, appesantita dai titoli finanziari che risentono delle prospettive di tassi di interesse bassi ancora per molto tempo.

Pesa anche il nuovo calo del petrolio, alimentato dall'inattesa contrazione della domanda di carburante registrata a gennaio negli Usa e dal diffuso scetticismo sulla possibilità di un accordo per limitare la produzione globale. L'oro, tradizionale bene-rifugio, sale di oltre l'1%.

** Affonda Allergan (-16%) per via delle norme svelate dal Tesoro Usa per limitare le operazioni cosiddette di "tax inversion" che potrebbero bloccare i piani di fusione del gruppo con Pfizer.