Wall Street - Stocks to watch del 5 aprile

5 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street indicano un avvio in ribasso per la borsa Usa che dovrebbe quindi allinearsi al sell-off in corso sui listini azionari a livello globale. Ad appesantire il sentiment di mercato è anche il calo dei prezzi del petrolio ai minimi da un mese dopo l'inattesa flessione della domanda di benzina negli Stati Uniti e sulle perplessità che si possa raggiungere un accordo tra i maggiori produttori di greggio per far fronte all'eccesso di produzione. Al clima di incertezza contribuiscono anche i commenti di alcuni esponenti della Federal Reserve che hanno aggiunto nuovi dubbi sulle prospettive di rialzi dei tassi di interesse. Il governatore della Fed di Chicago Charles Evans e il numero uno della Fed di Boston Eric Rosengren ieri hanno mostrato una posizione più aggressiva in tema di politica monetaria, in contrasto con il tono più cauto che ha caratterizzato la scorsa settimana le dichiarazioni della presidente Fed Janet Yellen. L'agenda macro odierna vede in primo piano i dati sulla bilancia commerciale di febbraio (alle 14,30 italiane) e l'Ism non manifatturiero marzo (16,00). Ieri Wall Street ha chiuso debole, ritracciando dal recente rally che ha portato gli indici a nuovi massimi 2016. Intorno alle 13,40 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 cede lo 0,70%, quello sul Nasdaq lo 0,63% e quello sul Dow Jones lo 0,60%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale sale di 13/32 e rende l'1,732%, il trentennale avanza di 31/32 con un rendimento del 2,564%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** ALLERGAN lascia sul terreno più del 20% negli scambi prima dell'avvio ufficiale della borsa dopo che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha comunicato ieri nuove misure per prevenire operazioni fiscali cosiddette 'tax inversion', mettendo potenzialmente a rischio la fusione da 160 miliardi di dollari del gruppo farmaceutico con PFIZER, che invece sale del 2,4%. ** DISNEY scivola del 2% dopo l'annuncio che un top manager, indicato come possibile nuovo Ceo, lascerà il gruppo. ** DARDEN RESTAURANTS avanza del 2,5% nel preborsa sulla scia dei risultati mentre dopo la diffusione della trimestrale WALGREENS BOOTS ALLIANCE perde il 2%. ** TESLA MOTORS, che ha pubblicato dati sulle consegne nel primo trimestre inferiori ai suoi obiettivi, cede oltre il 3% nel premarket.