Wall Street - Stocks to watch del 4 aprile

4 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street si muovono in lieve rialzo, in sintonia con l'andamento positivo delle borse europee e asiatiche. Già venerdì l'azionario statunitense aveva chiuso con il segno più sulla scia dei buoni dati sul mercato del lavoro, iniziando il mese con una nota positiva e proseguendo il rally in atto da sette settimane. Intorno alle 13,15 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,28%, quello sul Nasdaq lo 0,23% e quello sul Dow Jones lo 0,19%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale sale di 5/32 e rende l'1,774%, il trentennale avanza di 14/32 con un rendimento del 2,598%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** VIRGIN AMERICA mette a segno un balzo del 38% negli scambi prima dell'avvio ufficiale di borsa dopo l'annuncio che sarà acquistata da ALASKA AIR GROUP per 2,6 miliardi di dollari, pari a 57 dollari per azione in contanti (un premio di circa il 47% rispetto alla chiusura di venerdì). ** SUNEDISON lascia sul terreno il 25,6% nel pre borsa sulla scia delle indiscrezioni di venerdì del Wsj secondo cui la società si starebbe preparando a chiedere la protezione dai creditori in base al 'Chapter 11'. ** BLACKSTONE GROUP rileverà il fornitore indiano di servizi di outsourcing IT MphasiS da HEWLETT PACKARD ENTERPRISE in un'operazione che potrebbe costare al gestore Usa fino a 1,1 miliardi di dollari. ** TIME sta valutando di prendere come partner un gruppo di private equity nell'offerta per gli asset Internet di Yahoo, secondo fonti vicine alla situazione. ** TESLA MOTORS sale di oltre il 5% nel pre market. Ieri il produttore di auto elettriche ha annunciato che gli ordini per la nuova Model 3 hanno superato quota 253.000 nelle prime 36 ore.