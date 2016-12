BORSA USA in leggero rialzo, investitori apprezzano dati macro

1 aprile (Reuters) - Gli indici di Wall Street recuperano le iniziali perdite e passano in lieve terreno positivo dopo i dati macro che segnalano una forte ripresa dell'economia americana.

Gli occupati non agricoli hanno registrato un incremento di 215.000 unità, superiore alle previsioni di 205.000 mentre la crescita del tasso di disoccupazione al 5% dal minimo di otto anni del 4,9% è dovuto all'ingresso di nuovi lavoratori sul mercato.

"Penso che quello che abbiamo avuto oggi sia abbastanza debole per sostenere ancora due rialzo rialzi dei tassi, forse uno", aggiunge,

I trader scommettono su un solo rialzo nel 2016 ma le probabilità sono ora circa di uno a tre per un aumento a giugno e sopra il 50% di un rialzo a settembre, secondo quanto emerge dai prezzi dei futures sui Fed fund.

** Tra i singoli settori il più gettonato è quello healthcare (+0,9%) che vede il titolo del produttore farmaceutico Regeneron in rialzo di oltre il 13% dopo che il trattamento sperimentale per l'eczema è risultato essere altamente efficace in due studi ad ampio spettro. Continua...