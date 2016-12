Wall Street - Stocks to watch dell'1 aprile

1 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street aprono il secondo trimestre in tono negativo, in attesa dell'importante dato mensile sull'occupazione Usa che offrirà agli investitori una pià chiara lettura sull'andamento dell'economia. Il report del dipartimento del Lavoro americano è atteso per le 14,30 italiane e le stime degli economisti indicano 205.000 nuovi posti di lavoro non agricoli in marzo, meno dei 242.000 nuovi occupati registrati il mese precedente. Il tasso di disoccupazione è previsto stabile ai minimi di otto anni al 4,9%. Gli investitori analizzeranno i dati per vedere se una ripresa del mercato del lavoro Usa e l'economia possano essere sostenute in un contesto di turbolenze globali che hanno contagiato anche i mercati finanziari. Un altro dato sotto osservazione sarà anche quello, atteso per le 16, dell'Ism manifatturiero. Le previsioni sono per una lettura in rialzo a 50,7 da 49,5 di febbario. Il presidente della Fed Janet Yellen ha recentemente indicato cautela sul percorso dei prossimi rialzi dei tassi considerati i rischi globali sull'economia americana e i bassi prezzi del petrolio. I deboli dati sul settore manifatturiero giapponese hanno spinto al ribasso oggi i mercati azionari, favorendo gli acquisti sugli asset più sicuri. Alle 13,55 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 perde lo 0,41%, il contratto di riferimento sul Nasdaq cede lo 0,43% e il derivato sul Dow Jones arretra dello 0,36%. Il mercato obbligazionario è stabile, con il benchmark decennale che guadagna 1/32 e rende l'1,78%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** TESLA ha svelato il nuovo modello di berlina elettrica, la Model 3, che vanta una maggiore autonomia e ha già ricevuto oltre 130.000 ordini. Il titolo nel premarket è salito di oltre il 7%. ** MARRIOTT è in calo di oltre il 5% negli scambi del preborsa dopo che la compagnia assicurativa cinese Anbang ha rinunciato a presentare l'offerta da 14 miliardi su Starwood Hotels. ** Il fondo di investimenti KKR ha annunciato la cessione al colosso del tessile cinese Shandong Ruyi della quota di maggioranza nella società francese di prêt-à-porter Sandro, Maje, Claudie Pierlot (SMCP). Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia