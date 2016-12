BORSA USA positiva, scambi limitati da attesa dati su occupazione

31 marzo (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono in lieve rialzo, in un contesto di scambi limitati.

** Gli investitori sono cauti e non vogliono prendere posizione prima della pubblicazione, domani, del dato sulla creazione di posti di lavoro a marzo.

** Best Buy balza del 4% circa dopo che Barclays ne ha avviato la copertura con overweight.

** Tra gli altri titoli in evidenza, Genocea Biosciences in volo (+25% circa) sull'annuncio che i risultati di uno studio clinico mostrano che il vaccino per la cura dell'herpes genitale garantisce risultati duraturi anche a dodici mesi di distanza dall'iniezione.