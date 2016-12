Wall Street - Stocks to watch del 31 marzo

31 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo. L'agenda macroeconomica prevede il dato sulle nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, che dovrebbero attestarsi a 265.000 unità, e l'indice Pmi Chicago di marzo, atteso a 50. Il calendario dei risultati corporate è vuoto. Attorno alle 12,20 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 3,25 punti (-0,16%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 7 punti (-0,16%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 19 punti (-0,11%). Il mercato obbligazionario è in lieve rialzo: il benchmark decennale guadagna 6/32 e rende l'1,81%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** MICRON TECHNOLOGY ha preannunciato per il trimestre in corso una perdita inattesa, conseguenza del rallentamento della domanda. ** GENERAL MOTORS ha incassato il secondo verdetto giudiziario favorevole riguardante incidenti causati da un problema al sistema di ignizione. ** MEDIVATION, secondo alcune fonti vicine alla situazione, sta lavorando con JP Morgan per valutare le manifestazioni d'interesse giunte da potenziali compratori, ma, al momento, non ha in programma di mettersi in vendita. ** IBM ha annunciato l'acquisizione della società attiva nel cloud Bluewolf, non svelando i dettagli finanziari. ** FIAT CHRYSLER sta parlando con diversi operatori al di fuori del settore auto per possibili collaborazioni. Lo ha detto l'AD Sergio Marchionne, parlando da Chicago. La tecnologia legata al settore auto è diventata un'area di grande interesse per le società della Silicon Valley, come Alphabet di GOOGLE , che ha messo a punto il prototipo di un'auto che si guida da sola, e Apple, che, secondo quanto ha detto Marchionne in precedenza, potrebbe collaborare con case automobilistiche per produrre un veicolo piuttosto che cercare di fare da sola. ** Baird ha alzato il target price di AT&T a 40 da 36 dollari e quello di VERIZON COMMUNICATIONS a 54 da 48 dollari. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia