BORSA USA riduce parte guadagni dopo indebolimento greggio

30 marzo (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono in territorio positivo, rassicurati dai commenti del presidente della Federal Reserve Janet Yellen, secondo cui la banca centrale dovrà procedere con cautela nell'alzare i tassi di interesse quest'anno.

I mercati globali hanno salutato con favore i commenti di Yellen, da cui si evince che un aumento dei tassi non è al momento all'orizzonte.

Sul fronte macro i dati Adp hanno mostrato la creazione di più posti di lavoro del previsto nel settore privato a marzo. La statistica è vista come un precursore dei numeri complessivi sugli occupati non agricoli, in agenda venerdì.