Wall Street - Stocks to watch del 30 marzo

30 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street muovono al rialzo all'indomani dei commenti del presidente della Federal Reserve Janet Yellen, che hanno mitigato i timori di un atteggiamneto aggressivo della banca centrale sul rialzo dei tassi quest'anno. Ieri Yellen ha infatti sottolineato che l'inflazione negli Stati Uniti non ha ancora raggiunto livelli sostenibil, mentre permangono i rischi legati all'economia cinese e ai bassi prezzi del greggio. Attorno alle 13,35 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 avanza dello 0,59%, il derivato sul Nasdaq sale dello 0,77% e quello sul Dow Jones dello 0,6%. Il mercato obbligazionario è leggermente negativo: il benchmark decennale cede 2/32 e rende l'1,8176%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** McCormick & Co ha alzato per la seconda volta la propria offerta per Premier Foods. ** Lululemon sale di quasi il 3% nel pre-borsa dopo che la catena di abbigliamento canadese ha mostrato un utile netto trimestrale migliore delle attese. ** Wynn Resorts sale di circa il 2,2% dopo che JP Morgan ha alzato il target price sul titolo. ** Apple avanza dell'1% sulla scia dell'upgrade a 'outperform' da parte di Cowen.