Wall Street - Stocks to watch del 29 marzo

29 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve ribasso in attesa del discorso del presidente della Federal Reserve Janet Yellen, che potrebbe dare qualche indicazione sul prossimo rialzo dei tassi di interesse. Attorno alle 12,30 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 cede lo 0,32%, il derivato sul Nasdaq perde lo 0,25% e quello sul Dow Jones arretra dello 0,36%. Ieri gli indici hanno chiuso intorno alla parità, in una seduta con volumi bassi. Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale guadagna 1/32 e rende l'1,8667%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Il dipartimento della Giustizia americano ha annunciato ieri sera di essere riuscito a sbloccare l'iPhone utilizzato da uno degli autori della sparatoria di San Bernardino a dicembre e di rinunciare a perseguire legalmente Apple che aveva rifiutato di farlo. ** Secondo il Wall Street Journal coloro che sono interessati a YAHOO e ai suoi asset in Asia avranno tempo fino all'11 aprile per la presentazione delle offerte preliminari. ** Berkshire Hathaway, la società del finanziere Warren Buffett, ha annunciato di aver portato la sua partecipazione in WELLS FARGO oltre il 10%, fatto che potrebbe essere esaminato da parte delle autorità federali. ** LENNAR sale del 2% nel pre-market dopo che il costruttore ha pubblicato i risultati.