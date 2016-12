Wall Street - Stocks to watch del 24 marzo

24 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo. L'agenda macroeconomica prevede la revisione delle licenze edilizie e l'apertura di nuovi cantieri a gennaio, gli ordini di beni durevoli di febbraio (attesi in calo del 2,9%), le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, che dovrebbero attestarsi a 268.000 unità, la stima flash sul Pmi manifatturiero, calcolato da Markit. Il calendario dei risultati corporate è vuoto. Attorno alle 12,25 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 11 punti (-0,54%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 23,25 punti (-0,53%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 81 punti (-0,46%). Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale guadagna 2/32 e rende l'1,87%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** YUM BRANDS, secondo quanto riferito da due fonti vicine alla situazione, è in trattative, tra gli altri, con gli operatori di private KKR & Co e Hopu Investments per la cessione di una partecipazione di minoranza nelle attività in Cina, asset che verrà scorporato a breve. ** Il Wall Street Journal scrive che lo hedge fund attivista Starboard Value punta a cambiare l'intero Cda di YAHOO. ** BofA Merrill ha alzato il rating di PHILIP MORRIS INTERNATIONAL a buy da neutral, portando il target price a 110 da 93 dllari. ** Ubs ha avviato la copertura di MATTEL con buy (target price di 36 dollari) e quella di HASBRO con neutral (target price di 83 dollari). ** TEREX ieri ha guadagnato quasi il 9% dopo ricevuto un'offerta d'acquisto migliorativa da parte della cinese Zoomlion Heavy Industry and Technology, che ha messo sul piatto 3,4 miliardi rispetto ai 3,29 miliardi di dollari della proposta precedente. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia