WALL STREET - Stocks to watch del 17 marzo

17 marzo (Reuters) - I futures sull'azionario Usa preannunciano un avvio debole a Wall Street dopo che ieri l'indice S&P 500 è salito ai massimi dell'anno in reazione alle proiezioni dei membri Fomc sui tassi che, rispetto al meeting di dicembre scorso, abbassano a 2 da 4 il numero di strette di un quarto di punto previste per il 2016.

La Fed, che come atteso ha lasciato invariato il costo del denaro, ha segnalato come l'economia Usa sia in moderata crescita e il mercato del lavoro si stia rafforzando ma ha messo in guardia dai rischi legati all'incertezza economica globale.