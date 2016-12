WALL STREET - Stocks to watch del 15 marzo

15 marzo (Reuters) - I futures sull'azionario Usa segnalano un avvio cedente per Wall Street dopo che la Banca del Giappone ha offerto un quadro più grigio per l'economia nipponica mettendo in apprensione gli investitori in attesa della riunione di due giorni di politica monetaria della Fed che inizia oggi.

La Banca centrale giapponese ha lasciato invariati i tassi negativi varati a gennaio ma ha abbasato il giudizio sulle aspettative di inflazione, suggerendo un possibile incremento delle misure di stimolo.

I mercati globali sono in calo mentre lo yen è in rialzo in una seduta che vede gli investitori alla ricerca di beni rifugio. Sul fronte del greggio i prezzi continuano a scendere sui crescenti timori che il recente rally possa essersi esaurito.

Dal meeting della Fed non si attende un rialzo dei tassi ma le sue osservazioni saranno analizzate per trovare qualche indizio sulle future mosse. Gli investitori guarderanno con attenzione anche ai dati macro di questa settimana. Oggi l'agenda include, tra gli altri dati, gli aggiornamenti sulle vendite al dettaglio e l'indice manifatturiero Empire State della Fed di New York.

Alle 13,30 italiane il futures Dow Jones e-minis cede lo 0,44%, quello sull'S&P 500 lo 0,53%, quello sul Nasdaq lo 0,33%.

L'obbligazionario vede i treasuries decennali in rialzo di 10/32 con un rendimento dell'1,92%, mentre i trentennali guadagnano 20/32 con un rendimento del 2,70%.

I titoli in evidenza: