WALL STREET - Stocks to watch del 10 marzo

10 marzo (Reuters) - I futures sugli indici Usa sono in rialzo, facendo presagire un avvio positivo per Wall Street. L'attenzione degli operatori è comunque concentrata sulle nuove misure espansive attese dalla riunione della Bce alle 13,45.

I titoli in evidenza:

** Nasdaq rileverà da Deutsche Borse la piattaforma Ise sullo scambio delle opzioni per 1,1 miliardi di dollari, hanno annunciato i due operatori di borsa.

** Facebook, il social network ha annunciato che acquisterà Masquerade Technologies, creatore di un app per gli effetti speciali su foto e video che consente di cambiare il viso.

** Square ha ieri reso noto ricavi trimestrali sopra le attese degli analisti a 374,4 milioni di dollari, in crescita del 49,25 nei primi risultati dopo lo sbarco in borsa a novembre. Il titolo ha guadagnato fino al 7% nel dopo borsa.

** Twitter ha deciso di offrire azioni ad alcuni dei suoi dipendenti per dissuaderli dall'abbandonare l'azienda e per compensare l'andamento del titolo in Borsa negli ultimi mesi, secondo quanto scrive il Wall Street Journal. Continua...