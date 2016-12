WALL STREET - Stocks to watch del 9 marzo

9 marzo (Reuters) - Il rialzo dei prezzi del greggio dà sostegno ai futures di Wall Street, nonostante gli investitori restino consapevoli della debolezza dell'economia a livello globale e in particolare in Cina.

Il Brent avanza di circa il 2% sulle aspettative di un possibile accordo tra i principali Paesi produttori per congelare la produzione e quindi ridurre l'eccesso di forniture.

Gli investitori sono inoltre in attesa di conoscere gli sviluppi delle prossime riunioni delle banche centrali sulle politiche monetarie. In particolare, ci si aspetta che la Bce questa settimana decida un incremento del programma di stimolo all'economia. Non si attende invece che la Fed nella riunione del 15-16 marzo aumenti i tassi di interesse.