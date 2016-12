BORSA USA contrastata in mattinata, male tecnologici, balzo Valeant

7 marzo (Reuters) - L'azionario Usa è contrastato in mattinata con il Dow Jones timidamente positivo grazie alla spinta di alcune bluechip come DuPont e Wal-Mart Stores, mentre il Nasdaq soffre la debolezza dei principali titoli tecnologici.

L'incertezza segue quattro sedute consecutive di rialzo per il Dow Jones e l'indice S&P, cosa che non accadeva da circa cinque mesi. Venerdì, inoltre, Il Dow è riuscito a chiudere sopra 17.000 punti per la prima volta da gennaio.