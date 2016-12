Wall Street - Stocks to watch del 7 marzo

7 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono negativi, dopo che venerdì l'S&P 500 è riuscito a mettere a segno la prima serie di quattro sedute consecutive in rialzo da ottobre e il Dow ha chiuso sopra quota 17.000 per la prima volta da inizio gennaio. Anche sulle borse europee prevalgono le prese di beneficio dopo tre settimane di rialzi, nonostante la chiusura positiva questa mattina dei mercati asiatici sulla scia delle rassicurazioni giunte nel fine settimana dalla Cina sullo stato di salute della sua economia. Gli investitori monitoreranno con attenzione eventuali commenti degli esponenti della Fed Lael Brainard e Stanley Fischer, che parleranno in due eventi separati, in cerca di indicazioni sulla visione economica della banca centrale. Venerdì Wall Street ha chiuso in rialzo sulla scia dei dati sull'occupazione che hanno segnalato una ripresa dell'economia, ma non abbastanza forte per un aumento immediato dei tassi di interesse. Intorno alle 13,30 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde lo 0,38%, quello sul Nasdaq lo 0,44% e quello sul Dow Jones lo 0,25%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale perde 6/32 e rende l'1,904%, il trentennale scende di 7/32 con un rendimento del 2,715%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Il colosso chimico tedesco Basf sta valutando una controfferta su DUPONT, che alla fine dell'anno scorso ha deciso di fondersi con DOW CHEMICAL, secondo quanto riferito venerdì da Bloomberg. ** UNITED CONTINENTAL ieri ha annunciato che il presidente e AD Oscar Munoz, da ottobre in malattia dopo un infarto, tornerà full-time nella compagnia aerea il 14 marzo. ** VANGUARD NATURAL RESOURCES lascia sul campo il 23% nel pre market dopo i risultati diffusi venerdì. ** MICRON TECHNOLOGY cede il 2,2% negli scambi pre borsa dopo che Nomura ha tagliato il rating a "reduce". ** URBAN OUTFITTERS pubblicherà i risultati a borsa chiusa. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia