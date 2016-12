Wall Street - Stocks to watch dell'1 ottobre

1 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa si muovono al rialzo, preannunciando una partenza in territorio positivo. L'agenda macroeconomica odierna prevede le nuove richieste di sussidi di disoccupazione settimanali alle ore 14,30, il Pmi manifatturiero finale di settembre a cura di Markit alle 15,45 e, a distanza di un quarto d'ora, le spese per costruzioni di agosto e il Pmi manifatturiero Ism sempre per settembre. Ubs ha ridotto l'obiettivo di fine anno dell'S&P 500 a 2.125 da 2.225 punti e la stima di utile per azione per le società dell'indice a 120 da 126 dollari ma continua a sovrappesare i settori healthcare, tecnologia e finanziari in virtù delle loro riserve di liquidità e della costanza degli utili. Intorno alle 12,40 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 sale dello 0,6% circa, quello sul Nasdaq dello 0,8% e quello sul Dow Jones lo 0,67%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale è poco variato e rende il 2,049%, il trentennale sale di 8/32 con un rendimento del 2,847%. Tra i titoli in evidenza oggi: WAL-MART STORES secondo fonti vicine al dossier si prepara a licenziare centinaia di persone al suo quartier generale di Bentonville, in Arkansas, nell'ambito degli sforzi del gigante della grande distribuzione di ridurre i costi. GENERAL ELECTRIC ha annunciato la cessione di una serie di business di affitto di materiale ferroviario a Wells Fargo e a Marmon Holdings nel quadro della sua rifocalizzazione sulle attività industriali. L'ammontare delle transazioni non è stato reso noto. NORTHROP GRUMMAN si è aggiudicata un contratto del valore fino a 3,2 miliardi di dollari in dieci anni con l'aviazione militare americana per lo sviluppo, l'ammodernamento e la manutenzione dei droni di sorveglianza Global Hawk, secondo quanto annunciato ieri dal Pentagono. KKR ha rilevato una partecipazione del 10% in Oz Minerals, un'incursione nel settore minerario inusuale per un fondo di private equity. NEWS CORP ha ceduto Amplify, specializzata in prestazioni pedagogiche online, ad alcuni esponenti del management senza rivelare il controvalore dell'operazione. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia