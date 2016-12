Wall Street - Stocks to watch del 30 settembre

30 settembre (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa si muovono in netto rialzo dopo il pesante calo arichiviato ieri da Wall Street. L'agenda macroeconomica odierna prevede il dato sugli occupati di settembre Adp prima dell'apertura di Wall Street e il Pmi Chicago settembre alle 15,45. Un indicatore che potrebbe muovere il settore oil sono le scorte settimanali di greggio Eia (alle 16,30), mentre in serata potrebbe arrivare qualche spunto sulle prossime mosse di politica monetaria della Fed dall'intervento del presidente Janet Yellen. Intorno alle 12,40 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 sale dell'1,2%, quello sul Nasdaq dell'1,3% e quello sul Dow Jones dell'1,1%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale cede 14/32 e rende il 2,1%, il trentennale arretra di 27/32 con un rendimento del 2,895%. Tra i titoli in evidenza oggi: General Electric stima i ricavi dall'attività nel digitale al 2020 triplicati a 15 miliardi di dollari. Target da domani allineerà le tariffe per la vendita su internet a quelle dei concorrenti, come Amazon.com e Wal-Mart, secondo Associated Press. Apple ha lanciato servizi di ascolto musica sul web e di acquisto o affitto dei film e dei libri in Cina, un mercato cruciale per i risultati del produttore dell'iPhone. Costco Wholesale ha annunciato un calo delle vendite a perimetro omogeneo per il secondo trimestre consecutivo e un giro d'affari inferiore alle attese. Ralph Lauren è stata promossa da Ubs a "buy" da "neutral". Ieri il gruppo del lusso ha annunciato le dimissioni da AD del fondatore Ralph Lauren; al suo posto da novembre andrà Stefan Larsson, presidente d'Old Navy, marchio del gruppo Gap . Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia