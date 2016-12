BORSA USA positiva su materiali, farmaceutici, aiutano dati macro

29 settembre (Reuters) - Gli indici della borsa Usa sono positivi grazie al rimbalzo dei settori farmaceutico e delle materie prime e sui dati sulla fiducia dei consumatori che sono saliti ai massimi da gennaio. I prezzi delle materie prime, che sono calati dopo i dati cinesi deboli di ieri innescandoo forti vendite, oggi sono positivi, ma non lontano dai minimi. La fiducia dei consumatori è salita a 103, oltre le attese degli economisti di 96,1. Vertex Pharma e Biogen sono in rialzo del 4% circa e sono tra i migliori del Nasdaq. L'indice dei materiali sale dello 0,5% dopo il calo di lunedì. "Penso che sia di più di un rimbalzo dai minimi e sarà importante vedere se il mercato tiene nel terreno positivo o se migliora durante la seduta", dice Paul Nolte, gestore di Kingsview Asset Management a Chicago. Yahoo è in deciso rialzo dopo l'annuncio dello spinoff della sua quota in Alibaba Group Holding. Intorno alle 16,55 italiane, l'indice S&P 500 guadagna lo 0,51%, quello sul Nasdaq lo 0,56% e quello sul Dow Jones lo 0,32%. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia