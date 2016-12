Wall Street - Stocks to watch del 29 settembre

29 settembre (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa sono positivi dopo le forti vendite che alla vigilia si sono abbattute su Wall Street, allineandosi alla tendenza che ha visto anche le borse europee recuperare un po' del terreno perso in avvio e stabilizzarsi verso fine mattinata. L'agenda macroeconomica odierna prevede l'indice CaseShiller dei prezzi delle case a luglio (alle 15,00 italiane) e la fiducia dei consumatori a settembre a cura del Conference Board (16,00). Ieri la borsa Usa ha chiuso in pesante calo (-3% il Nasdaq, oltre -2% l'S&P 500) e si sta indirizzando verso il peggior trimestre degli ultimi quattro anni, con gli investitori preoccupati dello stato di salute dell'economia cinese e del suo potenziale impatto sulla tempistica di un aumento dei tassi di interesse statunitensi. Intorno alle 13,25 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,51%, quello sul Nasdaq lo 0,54% e quello sul Dow Jones lo 0,37%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale cede 2/32 e rende il 2,102%, il trentennale arretra di 10/32 con un rendimento del 2,886%. Tra i titoli in evidenza oggi: YAHOO ha fatto sapere che procederà con lo spinoff della sua quota in ALIBABA GROUP HOLDING nonostante il rischio che l'operazione possa non essere esente da tasse. Il titolo Yahoo guadagna il 3,6% prima dell'avvio ufficiale delle contrattazioni. MICROSOFT ha annunciato ieri sera una modifica alla presentazione dei risultati finanziari per riflettere l'enfasi sulle attività cloud e mobile. A partire da questo trimestre, la società pubblicherà ricavi e utile operativo basati su tre divisioni: Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud e More Personal Computing. Il gruppo farmaceutico ALLERGAN ha comunicato di aspettarsi ricavi superiori agli 8 miliardi di dollari nel secondo semestre con il completamento della cessione delle attività di farmaci generici a Teva Pharmaceuticals Industries . Il produttore di sigarette REYNOLDS AMERICAN venderà i diritti internazionali per il brand Natural American Spirit a Japan Tobacco per circa 5 miliardi di dollari. EXELON e PEPCO HOLDINGS, che stanno tentando di fondersi, hanno richiesto all'autorità per le utility del District of Columbia di riconsiderare la bocciatura all'operazione da 6,8 miliardi di dollari. La commissione per i servizi pubblici della città ad agosto non aveva approvato la fusione, dicendo che le due società non avevano dimostrato che fosse di interesse pubblico. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia