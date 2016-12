BORSA USA in calo dopo dati macro e commenti Dudley

28 settembre (Reuters) - La borsa Usa è in deciso calo negli scambi di metà mattina sulla scia di dati macro che hanno mostrato un aumento più consistente del previsto della spesa dei consumatori ad agosto, rafforzando le attese di un rialzo dei tassi di interesse entro l'anno.

Ad alimentare le aspettative in questo senso hanno contribuito anche le dichiarazioni del presidente della Federal Reserve di New York William Dudley, che ha suggerito che la banca centrale potrebbe agire già a ottobre.

Sul fronte macro le statistiche sulle spese dei consumatori (+0,4%) hanno fatto seguito alla lettura più forte del previsto sul Pil del secondo trimestre arrivata la scorsa settimana. Questa settimana culminerà invece con i dati sugli occupati non agricoli di settembre in calendario venerdì: un nuovo miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro potrebbe contribuire a convincere la Fed ad aumentare i tassi per la prima volta dal 2006.