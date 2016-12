Wall Street - Stocks to watch del 28 settembre

28 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in calo, facendo pensare un avvio di seduta negativo. L'agenda macroeconomica prevede il dato sui consumi reali personali di agosto, i redditi personali sempre del mese scorso (stimato in rialzo dello 0,4% sul mese precedente), il Core Pce di agosto (che dovrebbe segnare un incremento dello 0,1% su luglio), le vendite immobiliari in corso di agosto (gli analisti stimvnao un aumento dello 0,2% rispetto al mese precedente). Attorno alle 12,30 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 12,50 punti (-0,63%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 31,25 punti (-0,74%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 98 punti (-0,6%). Il mercato obbligazionario è in rialzo: il benchmark decennale guadaga 9/32 e rende il 2,13%. Tra i titoli in evidenza oggi: Vodafone e LIBERTY GLOBAL hanno interrotto le trattative per uno scambio di asset in Europa. COMCAST ha acquistato il 51% di Universal Studios Japan per 1,5 miliardi di dollari. KRATON PERFORMANCE POLYMERS ha comprato Arizona Chemical Holdings per 1,37 miliardi di dollari. Secondo alcune fonti, CYPRESS SEMICONDUCTOR sta lavorando per presentare un'offerta d'acquisto di Atmel , produttore di chip che ad inizio mese ha accettato la proposta di acquisto fatta da Dialog Semiconductor. Cypress, dicono le fonti, ha anticipato ad Amtel che l'offerta sarà superiore a quella da 4,6 miliardi di dollari messa sul tavolo dal gruppo tedesco. Jefferies ha alzato il rating di CITIGROUP a "buy" da "hold" e portato il target price a 60 da 65 dollari. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia