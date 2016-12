WALL STREET - Stocks to watch del 15 settembre

NEW YORK, 15 settembre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono piatti facendo presagire un avvio poco mosso per i mercati americani.

GENERAL ELECTRIC - La società è candidata per rilevare le attività di Halliburton messe in vendita da quest'ultima per avere il via libera dell'Antitrust all'acquisto di Baker Hughes, secondo quanto riporta 'Bloomberg' citando fonti vicine al dossier.