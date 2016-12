BORSA USA in calo, clima nervoso in attesa Fed, giù settore energia

11 settembre (Reuters) - Wall Street è in calo nella prima parte della seduta con gli investitori nervosi in attesa dell'incontro chiave della Federal Reserve, la prossima settimana, sui tassi di interesse.

"Il mercato manterrà un atteggiamento attendista fino al meeting della Fed e fino a quando non emergeranno più notizie sulla Cina", dice Adam Sarhan, AD di Sarhan Capital a New York. "Il mercato sta facendo una pausa per digerire la ripida discesa di agosto e penso che continuerà così per un po'".