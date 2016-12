Wall Street - Stocks to watch del 9 settembre

9 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo sulla scia delle dichiarazioni di alcuni funzionari cinesi, che sostengono le speranze di nuove misure di stimolo per l'economia del Paese. Il ministro delle Finanze ha infatti spiegato che il governo rafforzerà la propria politica fiscale, incrementerà le spese per le infrastrutture e accelererà sulla riforma del sistema di tassazione per dare sostegno alla crescita. L'indice Shanghai composito oggi ha chiuso in rialzo del 2,3% mentre l'indice benchmark di Hong Kong ha archiviato la seduta a +4,5%. Attorno alle 13,50 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 sale dell'1%, il contratto di riferimento sul Nasdaq dell'1,19% e il derivato sul Dow Jones dell'1,13%. Il mercato obbligazionario è in calo: il benchmark decennale perde 8/32 e rende il 2,2238%. Tra i titoli in evidenza oggi: APPLE sale di circa l'1% nel pre-borsa. La società dovrebbe presentare oggi alcuni nuovi prodotti. YAHOO cede circa il 2,9% nel pre-borsa dopo che l'autorità fiscale statunitense ha rifiutato di pronunciarsi in merito allo scorporo della sua partecipazione in ALIBABA e spiegare se sarà o meno esentasse. ALIBABA ieri ha reso noto che il valore delle transazioni nel secondo trimestre saranno sicuramente inferiori alle previsioni, mettendo così in evidenza gli effetti del rallentamento dell'economia cinese sui consumi. QUIKSILVER ha chiesto la protezione dai creditori sotto il 'chapter 11'. Il titolo cede il 55% circa nel pre-market. NETFLIX ha anunciato che lancerà il proprio servizio in Corea del Sud, Singapore, Hong Kong e Taiwan all'inizio del prossimo anno. LOCKHEED MARTIN, secondo una fonte vicina al dossier, annuncerà il taglio di 500 dipendenti nella divisione informatica e di servizi pubblici, che conta di vendere o scorporare nell'anno. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia